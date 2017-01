später lesen Top 10 Rheinland Bielertkirche Opladen Teilen

Die evangelische Bielertkirche ist ein schlichter einschiffiger Saalbau in neoromanischen Formen, polygonalem Chorabschluss und vorgesetztem Westturm mit Schieferpyramide. Im Inneren befinden sich eine Kassettendecke und Jugendstilausmalung. Die evangelische Bielertkirche wurde im damals weitgehend katholischen Opladen am 6. September 1876 geweiht, nachdem den Protestanten vorher nur ein Betsaal in einer Schule zur Verfügung stand. Neben den Gottesdiensten finden dort häufig Konzerte statt. Diese die erste evangelische Kirche in Opladen erhielt zur 100-Jahr-Feier ihr heutiges inneres Aussehen und die Orgel, die in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut wurde. Zu hören ist sie aktuell am Sonntag, 25. Oktober, ab 15 Uhr, bei einem Orgelmärchen "Vom Wind, der nur spielen wollte", für Kinder von 3-6 Jahren und deren Begleiter, Eintritt 5€ Kinder/ 7€ Erwachsene.