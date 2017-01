später lesen Top 10 Rheinland Biergarten am Schloss Hülchrath Teilen

Unter alten, schattenspendenden Bäumen lässt es sich im Biergarten am Schloss Hülchrath selbst bei heißen Temperaturen gut aushalten. Auf der Wiese vor dem mittelalterlichen Schloss bietet der Biergarten Entspannung pur. Etwa 250 Personen finden dort Platz. Geöffnet ist der Biergarten noch bis zum 1. Oktober, dann endet die Open-Air-Saison. An allen Sonn- und Feiertagen bietet das Biergarten-Team Frühstück sowie Kaffee und Kuchen ohne Reservierung an.