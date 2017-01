später lesen Top 10 Rheinland Biergarten an der Skihalle Neuss Teilen

Twittern







Nach dem Skifahren ein kühles Bier trinken – das geht nicht nur in den Skiregionen Süddeutschlands, Österreichs oder in der Schweiz, sondern auch in der Skihalle Neuss. Dabei kommt natürlich richtige Après-Ski-Atmosphäre auf, gerade im Sommer tummeln sich viele Bier-Fans im Biergarten an der Skihalle. Serviert werden die Erfrischungen natürlich ganz standesgemäß in bayerischen Trachten. Das Bier schmeckt, die Preise sind angemessen. Die Atmosphäre ist einzigartig im Rhein-Kreis. Wer Lust hat, kann auch im benachbarten Kletterpark, beim Bogenschießen oder beim Almgolf sein Talent unter Beweis stellen.