Top 10 Rheinland: Biergarten des Restaurants "Evita" in Grevenbroich

Schöner Biergarten direkt am Alten Schloss in Grevenbroich. Es gibt reichlich Parkplätze in der Nähe, der nahe Park lädt vor Einbruch der Dunkelheit zudem zu einem kleinen Bummel ein. Da es sich um einen der schönsten Biergärten in Grevenbroich und Umgebung handelt, ist es häufig voll.