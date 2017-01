später lesen Top 10 Rheinland Biologische Station Krickenbecker Seen in Nettetal-Hinsbeck FOTO: Horst Siemes FOTO: Horst Siemes Teilen

Seen, Sumpfgebiete, Wiesen und Wälder prägen das Naturschutzgebiet Krickenbecker Seen. Das circa 1300 Hektar große FFH- und Vogelschutzgebiet ist eines der ältesten Naturschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen. Die vier Krickenbecker Seen sind ausgetorfte Moorseen und stehen mit ihren wertvollen Lebensräumen für die Natur und deren Schutz. 1996 eröffnete die Biologische Station am Ufer des Hinsbecker Bruchs das Infozentrum Krickenbecker Seen. Es informiert über die Geologie des Nettetals, die heimische Tier- und Pflanzenwelt, über ökologische Zusammenhänge und Naturschutzprobleme. Hier sehen Besucher, wie die Krickenbecker Seen entstanden sind und welche Artenvielfalt dieses Gebiet beherbergt. Computersimulationen geben Informationen zu heimischen Vögeln und Fledermäusen und 3D-Dias zeigen die Bruchwald- und Seenlandschaft.