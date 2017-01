später lesen Top 10 Rheinland Birkshof FOTO: Bettina Zimmermann FOTO: Bettina Zimmermann Teilen

Twittern







"Unsere Hühner dürfen auch im Stroh scharren", sagt Silvia Hütten. Rund tausend Hühner hält sie in Bodenhaltung. ",Pölle’ das sind auf Plattdeutsch junge Hühner", erklärt die Bäuerin vom Birkshof. "Wenn die legereif sind, legen die ,Pölle-Eier‘". So ein Ei wiegt unter 53 Gramm, ist klein aber qualitativ hochwertig. "Familien kaufen das gerne für ihre Kinder, fürs Sonntagsfrühstück", sagt Hütten. Die Marmelade fürs Frühstück gibt’s auch. Die Bäuerin kocht sie aus eigener Ernte in der Hofküche aus Erdbeeren, Süßkirschen, Mirabellen, Pflaumen und Johannisbeeren. Sie rät, jetzt zur Jahreszeit, von 17 Apfelsorten aus den eigenen Plantagen, den "Wellant" oder eine der Birnen "Conférence", "Abate", "Novembra" oder "Triumph von Vienne" zu probieren und mit einem Suppenhuhn eine Hühnersuppe zu kochen.