Top 10 Rheinland: BIS Zentrum

Das ehemalige Städtische Museum ist heute ein Kulturzentrum mit vielfältigem Programm. In den beiden Räumen des hauseigenen "Cafe Bisquit" stellen Künstler zumeist in drei monatigen Ausstellungen aus. Derzeit ist abstrakte Malerei der Gladbacher Künstlerin Sabine Reeder unter dem Titel "Alles auf Anfang" zu sehen. Nach der Sommerpause wird am 19. September um 19.30 die Ausstellung "Freebird" der kroatisch stämmigen Gladbacher Künstlerin Nina Juraga mit einer Vernissage eröffnet.