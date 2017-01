später lesen Top 10 Rheinland Black Jake in Willich Teilen

Twittern







Besitzer Jochen Contzen bezeichnet seine Szene-Kneipe "Black Jake" gerne als das House of Blues. Contzen ist Bestandteil der Band "Black Brothers & The Bad Bones", was unschwer zu sehen ist, wenn man die Kneipe betritt. Etliche Bilder und Filmausschnitte zeigen die Band sowie den 59-jährigen Sänger, auch "Black Jake" genannt. Seine Bar trägt den Untertitel "Soul Food Cafe", vielen aus dem Film 'Blues Brothers' bekannt. Neben Bluesmusik gibt es hier aber auch Rock, Jazz, Soul, Funk sowie aktuelle Musik aller Genres. Zu einem anständigen Blues gehört natürlich auch ein anständiger Whiskey mit Zigarre. Hier können die Zuhörer daher auch aus einem breiten Wein-, Whiskey- sowie Zigarrensortiment wählen.