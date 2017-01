später lesen Top 10 Rheinland Bläsen’s Imbiss Teilen

Bläsen’s Imbiss an der Oppumer Straße ist Kult. Hinter einem engen Wetterschutz mit spärlichen Sitzmöglichkeiten befindet sich im rustikalen Ambiente die Anrichte, an der "Die gute Rote" (2,70 Euro) als Spezialität gebraten und mit einer aromatischen Soße plus ausreichend Curry-Gewürz versehen, über die Verkaufstheke wandert. Alternativ bieten die Betreiber seit über 55 Jahren eine "Weiße Wurst" an. Zusätzlich zur leckeren Wurst erlebt der Kunde gelebte Lebenshilfe. Die Gespräche vieler Stammkunden schlagen Haken und landen bisweilen bei Vogelstimmen und Mehlwürmern. Wer sich davon den Appetit nicht verderben lässt, beißt kräftig in die Currywurst, die "Bläsen's" weithin bekannt gemacht hat.