später lesen Top 10 Rheinland Blotschenbrunnen, Mettmann Teilen

Twittern







Wer ein Faible für bedeutende Zeitzeichen hat, kommt an dieser Skulptur nicht vorbei: der Blotschenbrunnen. Zylindrisch ragt das vom Mettmanner Künstler Adolf Westergerling 1978 kreierte Bronzewerk in die Luft. Aus drei Meter Höhe rieselt unablässig Wasser hinab, 24 nebeneinander aufgereihte Blotschen entlang. "Blotsche" ist ein anderer Name für Holzschuh. Die nämlich trug die Mettmannerin früher am Fuß, um am Dorfteich die Wäsche zu waschen. An diese alte Tradition erinnern heute die aus etwa einer Tonne gegossene Plastik am Jubiliäumsplatz – und der überregional berühmte Mettmanner Weihnachtsmarkt gleichen Namens.