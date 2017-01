später lesen Top 10 Rheinland Blühende Pracht: Der Botanische Garten Neuss Teilen

Twittern







Ein beliebter Ort zum Entspannen ist der Botanische Garten an der Bergheimer Straße in Neuss. Die Parkanlage hat im Laufe der Zeit ihr Äußeres ständig verändert. Die erweiterte Grünanlage präsentiert heute die Pflanzenwelt in ihrer ganzen Vielfalt und Schönheit. Gerade im Frühjahr und Sommer blühen dort diverse Pflanzenarten, was das gesamte Areal zu einer beliebten Anlaufstelle für Naturfreunde macht. Eine besondere Attraktion ist das große Vogelschauhaus. Geöffnet ist der Park täglich von 8 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit, längstens jedoch bis 20 Uhr.