Top 10 Rheinland: Bolten Brauerei

"Gutes vom Niederrhein" - da denken Bierkenner automatisch an die Spezialitäten der Bolten-Brauerei. Auf dem Gelände in Korschenbroich-Neersbroich lockt an warmen Sommerabenden zudem ein Biergarten. Dort gibt es zwar einen Imbiss, aber wer möchte, kann sich auch selbst Verpflegung mitbringen!