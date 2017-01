später lesen Top 10 Rheinland Bolzplatz am Jahnstadion Teilen

Twittern







Die Sportanlage an der Jahnstraße, Heimat der DJK Novesia, bietet neben Rasen-und Aschenplätzen auch Bolzplätze unterschiedlicher Größe und mit unterschiedlichen Spielflächen. Diese sind am einfachsten über den Zugang Glehner Weg zu erreichen. Es gibt ein Rasenfeld mit kleinen Toren, so dass man das Tor nicht mit Trainingsjacken oder dergleichen markieren muss, sowie zwei Kleinspielfelder mit (Handball-)Toren. Davon hat eins Aschenbelag, das andere eine Kunststoff-Spielfläche.