Top 10 Rheinland: Bolzplatz in Frixheim

Direkt neben der Grundschule an der Frixheimer Straße hat die Gemeinde Rommerskirchen vor kurzem einen neuen Bolzplatz eingerichtet. Dieser ist bis heute der modernste im Gemeindegebiet und wird von Kindern und Jugendlichen rege genutzt. Er bietet genügend Platz zum Bolzen und ist mit normalem Rasen ausgestattet. Wer sich dort austoben will, sollte jedoch Rücksicht auf seine Nachbarn nehmen, da das Areal direkt an ein Wohngebiet grenzt. Deshalb sind die Öffnungszeiten des Bolzplatzes auf den Vormittag und auf den Nachmittag beschränkt.