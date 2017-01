später lesen Top 10 Rheinland Bolzplatz in Jüchen Teilen

Auf Kunstrasen können Kinder und Jugendliche in Jüchen bolzen. Ein im Grünen gelegener Platz direkt am großen Spielplatz Stadionstraße ist nach Schulschluss das Ziel zahlreicher Fußballer, die auf die beiden großen Tore vor Ort schießen wollen. Beliebt ist dieser Bolzplatz, weil er erst vor wenigen Jahren eröffnet wurde und Kunstrasen als Untergrund hat. Angelegt wurde er zu dem Zeitpunkt, als die benachbarte Sportanlage des VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler fertiggestellt wurde. Manche der Vereinsmitglieder kicken sich dort am Nachmittag warm, geöffnet ist der Kunstrasen-Bolzplatz allerdings für jeden. Rücksicht nehmen sollten die Fußballer dort allerdings auf die Nachbarn, in der Vergangenheit hat es häufiger Probleme wegen Partys gegeben, die junge Erwachsene dort spontan feierten.