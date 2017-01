später lesen Top 10 Rheinland Bolzplatz in Stürzelberg Teilen

Einer der beliebtesten Bolzplätze im Rhein-Kreis Neuss ist der an der Schulstraße in Stürzelberg. Die Jugendlichen, die ihn nutzen, sind von dem Platz so begeistert, dass sie sogar Geld für zwei neue Tore sammelten. Diese glänzen inzwischen auf dem weitläufigen Gelände, das erst vor wenigen Tagen neu eröffnet wurde. Die Jugendlichen und auch die Anwohner halten den Platz gut in Schuss. Der Belag ist normaler Rasen. Gerade in den Sommerferien wird der Platz von vielen Jugendlichen genutzt.