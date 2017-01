später lesen Top 10 Rheinland Bormachers Altes Brauhaus Monheim Teilen

Durch seine Lage am Rande der Monheimer Altstadt im Übergang zum Landschaftschutzgebiet Rheinbogen wirkt der Biergarten wie ein Balkon mit Blick in die Natur. In dem 160 Sitzplätze bietenden Garten, der von großen Platanen beschattet wird, treffen sich bei schönem Wetter unter der Woche vor allem die Einheimischen zu einem Bierchen (ob Alt, Kölsch oder Pils). Am Wochenende kehren vor allem radelnde Tagestouristen ein. Altersmäßig ist die Gästeschar bunt gemischt, vom Säugling bis zum Greis. Draußen gibt's Schnitzel frisch vom (Elektro)-Grill in zehn Variationen mit frei zusammenstellbaren Beilagen, Salat ist freilich immer dabei. Wirtin Petra Randhahn beteiligt sich auch an den beiden Konzertreihen Saitenklänge und Altstadt-Klänge. Darüber hinaus setzte sie Live-Musik-Termine inzwischen eher kurzfristig an, abhängig von der Wettervorhersage.