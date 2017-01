später lesen Top 10 Rheinland Borner See: Auf den Spuren von Patschel Teilen

Entlang des Borner Sees, der durch den Abbau von Torf entstanden ist, können die Ausflügler die Spur von Patschel, dem Seeotter aufnehmen. Zum literarischen Leben erweckt hat ihn Heinrich Malzkorn in seinem Buch "Patschel vom Schwalmtal". So führt der Patschel-Pfad einmal um den See. Dabei bieten sich zahlreiche lohnende Blicke auf das Gewässer. "Wasserblick" Nummer 16 ist zu finden am Rastplatz; dieser liegt unterhalb der Pfarrkirche St. Peter, die idyllisch am See liegt.