später lesen Top 10 Rheinland Botanischer Garten in Neuss Teilen

Twittern







Zwischen der Körnerstraße und der Bergheimer Straße liegt der Botanische Garten, in dem zahlreiche Bäume, Stauden. Sträucher und andere Pflanzen gedeihen. Wer einmal abschalten möchte, kann dort seine Ruhe zwischen exotischen Pflanzen finden. Der schönste Platz zum Verweilen ist am Wasserbecken. Ein kleines, aber sehr schönes Schmuckstück mitten in Neuss, das leider zu wenig Beachtung findet. Im Garten befinden sich zusätzlich ein Pflanzenschauhaus und zwei Vogelschauhäuser. Eine direkte Möglichkeit zur Einkehr gibt es dort nicht, aber in der Umgebung des Gartens gibt es einige schöne Restaurants und Gasthäuser, die ebenfalls sehr gut für Ausflügler geeignet sind.