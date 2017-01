später lesen Top 10 Rheinland Botschaft Teilen

Musikalisch, literarisch und künstlerisch liegt Österreich im Moment schwer im Trend, fehlt eigentlich nur noch das Kulinarische. In Düsseldorf ist dafür neben dem legendären Schnitzel-Poldi an der Fischerstraße Toni Demiri in der „Botschaft“ am Fürstenplatz zuständig. Er serviert Heißgetränke auf dem höchsten Niveau seiner Heimat und dazu diverse Frühstücksvariationen, unter denen insbesondere die mit Spezialitäten aus Kärnten zu empfehlen sind.