Top 10 Rheinland: Bowl Inn Remscheid

Man fühlt sich ein wenig in die USA versetzt, wenn man das Bowl Inn in Remscheid betritt. Die erste Bowlinganlage Remscheids bietet vier Brunswick Bowlingbahnen samt einer großen Auswahl an hauseigenen Bällen und natürlich Schuhe zum Leihen in allen gängigen Größen. Da Sport hungrig und durstig macht, bietet das Bowl Inn ein kulinarisches Angebot. Im Sommer können die Spieler zudem im Biergarten noch frische Luft schnappen.