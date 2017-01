später lesen Top 10 Rheinland Bowling an der Bahnmeisterei Radevormwald Teilen

Wem der Name „Bowling an der Bahnmeisterei“ nichts sagt, der wird vermutlich eher etwas mit „Crazy Bowling“ anfangen können. Denn seit Mitte Oktober 2015 hat die Bowlingbahn in Rade nicht nur einen neuen Betreiber, sondern auch einen neuen Namen. Nichts geändert hat sich an der Anzahl der Bowlingbahnen – auf direkt sechs Parkett-Geraden können hier die Kugeln geschoben werden. Zusätzlich gibt es noch ein breites Angebot an Speisen und Themen-Events wie „Disco-Bowling“ oder „Familien-Tage“.