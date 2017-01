später lesen Top 10 Rheinland Bowlinghalle, Monheim Teilen

Twittern







Das gastronomische Angebot ist mit Pizza, Burgern und Fingerfood am Geschmack junger Menschen orientiert. Einrichtung und Deko sind eine Hommage an das Herkunftsland des Bowling, die USA. Die Bowling-Bahnen werde gerne für Betriebs- und Vereinsfeiern aber auch für Kindergeburtsstage gebucht. Um auch den kleinen Besuchern Erfolgserlebnisse zu bescheren, kann man die Banden an den Bahnen hochfahren lassen, so dass die Kugeln nicht permanent in der Rinne landen.