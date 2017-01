später lesen Top 10 Rheinland Brauerei Schumacher FOTO: Hans-Jürgen Bauer FOTO: Hans-Jürgen Bauer Teilen

Twittern







Das Schumacher – sowohl das Stammhaus an der Oststraße als auch der Goldene Kessel an der Bolkerstraße und das kleine St. Sebastian am Burgplatz – tragen die Handschrift der Inhaber-Familie: Gertrud Schnitzler-Ungermann, ihr Mann Wolfgang und die Nachwuchs-Chefin Nina-Thea prägen Klima, Stimmung, Ausstrahlung und den Umgang der Mitarbeiter untereinander. An der Oststraße sind nicht nur prominente Politiker fast zuhause, sondern fühlen sich vor allem viele asiatische Touristen wohl. Sie lieben es, sich eine Haxe zu bestellen. Auf der Karte: Bierhappen, Suppen, kalte Platten, Fischgerichte und Vegetarisches, aber eben auch Fleischkäse, Leberklöße und ein Schinkeneisbein mit Sauerkraut und Sahnepüree.