Top 10 Rheinland Brauereigaststätte Frankenheim in Kaarst

Altbier vom Stichfass – das gibt’s in der Brauereigaststätte Frankenheim mitten in Kaarst. Dabei handelt es sich um eine moderne Variante der Brauhaus-Welt. Das Lokal liegt direkt am Kaarster Rathaus, das von einem Teich umgeben ist. Dort bietet das Brauhaus auch rund 300 Sitzplätze. Auf der Karte stehen nationale, internationale und saisonale Gerichte. Doch viele Besucher kommen auch wegen des guten Biers, das stets frisch gezapft wird. Das Ambiente ist freundlich, genauso die Bedienung.