Top 10 Rheinland: Brauhaus Kürzer

Das Kürzer ist das mit Abstand jüngste Brauhaus der Altstadt. Inhaber Hans-Peter Schwemin hat sich 2010 seinen Traum vom eigenen Alt verwirklicht. Die Kessel stehen gut sichtbar im Brauhaus und sind über Leitungen direkt mit dem gläsernen Fass an der Theke verbunden. Über einen Hebel kann der Wirt jederzeit den Pegelstand der Nachfrage anpassen, so dass das Bier immer frisch ins Glas kommt – auch dank des Kühlzylinders in der Mitte des Fasses. So modern wie die Anlage ist auch die Gaststätte. Mit unverputzten Wänden liefert sie die Definition von Brauhaus im 21. Jahrhundert. Das im Schnitt jüngere Publikum steht bisweilen bis zur anderen Straßenseite.