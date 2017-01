Top 10 Rheinland: Brauhaus Webster in Duisburg

In zentraler Lage im ehemaligen Kolpinghaus am Dellplatz liegt dieses klassische und rustikale Brauhaus. Die Einrichtung wirkt durch die Verwendung von natürlichem Holz bodenständig und gemütlich. Bei schönem Wetter lädt der Biergarten vor dem Lokal Verweilen (oder Rauchen) ein. Zu essen gibt es deftige Hausmannskost wie Leberkäse, Spanferkel und Haxe. Nach dem Genuss der reichlichen Portionen kann man sich schließlich dem Verzehr der im Haus selber gebrauten Getränke widmen. Für Gäste die nicht gern Bier trinken, hält das Brauhaus noch andere Spezialitäten bereit: der nach Art eines Champagners hergestellte „Webster-Brut“ und der hochprozentige Malzbrand sorgen für Abwechslung bei der Getränkewahl.

Ohnehin wird das Thema Abwechslung im Brauhaus Webster groß geschrieben, weshalb jedes Wochenende Brunchs zu unterschiedlichen Themen angeboten werden. Auch Events wie das Oktoberfest und Karneval werden kräftig gefeiert.

Wem bei einem gemütlichen Feierabendbier die körperliche Betätigung fehlt, der kann sich auf der hauseigenen Kegelbahn austoben.

Ein deftiges Essen und kühles Bier: Wer auf der Suche nach beidem ins Brauhaus Webster geht, verlässt es am Ende des Abends vollauf zufrieden. Der traditionell und frisch gebraute Gerstensaft gilt bei vielen als das perfekte Feierabendbier, mit dem man den Tag in der Duisburger City gemütlich ausklingen lassen kann. Das Brauhaus Webster befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Filmforum und zur Kulturkneipe Grammatikoff, was für ein sympathisches Umfeld sorgt.