Top 10 Rheinland: Braunkohletour

Der Tagebau Garzweiler II bestimmt das Leben in Erkelenz, vor allem aber in den Dörfern im Südosten der Innenstadt. Sie müssen den großen Baggern weichen, und dorthin für diese Tour. Besucht werden Dörfer, die am Tagebaurand liegen, die bald aufgegeben werden oder schon fast aufgegeben sind. Gefahren wird aber auch zu einem Aussichtpunkt in Jackerath, von dem aus das ganze Ausmaß des Tagebaus und die Arbeit der Bagger beobachtet werden können.