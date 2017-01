später lesen Top 10 Rheinland Breetlookszug in Hüls Teilen

Der Umzug in Krefelds nördlichstem Stadtteil zieht zwar erst nach Rosenmontag, soll hier aber nicht unerwähnt bleiben, weil er nur alle zwei Jahre am Breetlooksdienstag – in diesem Jahr am 9. Februar – zieht. Los geht’s um 14.11 Uhr ab Leidener Straße.