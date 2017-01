später lesen Top 10 Rheinland Brunnen am Schloss Morsbroich, Leverkusen Teilen

Brunnen angucken – da ist man relativ schnell fertig. Wenn sich der Brunnen aber begehen und bespielen lässt, dann steigt die Verweildauer ordentlich an. So wie bei der Brunnenskulptur vor dem Schloss Morsbroich. Denn da können Besucher zwischen den Wasserfontänen herumspazieren. Doch Obacht, die Fontänen sind in Intervallen geschaltet. Wer da nicht schnell genug ist oder zu spät losgeht, der darf auch mal mit einer erfrischenden Dusche rechnen. An heißen Sommertagen empfehlen sich also Badehose und Badeschuhe für Besucher des. Werks "Water Island, Morsbroich" des Künstlers Jeppe Hein.