Top 10 Rheinland: Bürgerbad in Hückeswagen

Wenn das Wetter wieder schlechter wird, lohnt sich auch wieder ein Schwimmbad-Tag mit der Familie. Bestens hierfür geeignet ist das Bürgerbad in Hückeswagen. Es kommt zwar nicht an die großen Spaßbäder der Großstädte heran, bietet aber doch von allem etwas. Schwimmer können sich im 25-Meter-Becken auspowern, das wärmere Nichtschwimmerbecken lädt zum Planschen ein und auch die 50 Meter lange Rutsche lockt die Besucher an. Bei Kindern besonders beliebt sind die begehbare Mattenbahn und die Kinderlandschaft "Jungle". Erwachsene freuen sich auf das Entspannen in der Dampfgrotte. Wer alles ausprobiert hat und am Ende erschöpft ist, der kann sich im "Boya Bad Imbiss" wieder stärken.