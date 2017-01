später lesen Top 10 Rheinland Bürgerwiesen Monheim Teilen

Twittern







Offiziell ausgewiesene Plätze zum Grillen gibt es in Monheim auf den Bürgerwiesen in Monheim an der Straße Heide und in Baumberg an der Monheimer Straße. Allerdings muss man seine Grillgeräte selber mitbringen. Gerade für Familien bieten sich die Bürgerwiesen an, weil es dort genügend Fläche für sportliche Aktivitäten, wie eine Partie Fußball, oder einfach zum Spielen und Toben gibt. Die Bürgerwiese in Monheim am Krämersee soll in der zweiten Jahreshälfte einen neuen Unterstand, fest installierte Toiletten und neue Spielgeräte erhalten. Laut Benutzungssatzung darf auf dem Gelände nur zum Grillen am Grillplatz und auf den gepflasterten Feuerstellen Feuer gemacht werden, sonst nicht. Die Nutzung des Strom- und Wasseranschlusses auf der Baumberger Bürgerwiese muss (etwa beim Wasserverbandswerk) beantragt werden und ist kostenpflichtig. Für den Wasseranschluss auf der Bürgerwiese Heide ist der Betriebshof zuständig. Die Stadt Monheim legt in ihrer Satzung ferner fest, das Einweggeschirre nicht benutzt werden sollen.



Zufahrt zur Bürgerweise Monheim über die Köpenicker Straße, Zufahrt zur Bürgerweise Baumberg über die Straße Am Kielsgraben.