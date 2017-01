später lesen Top 10 Rheinland Burggrill Teilen

Griechisch-italienisch geht es in der "Burggrill-Pizzeria" an der Rheinbabenstraße in Linn zu. Die Imbiss-Station besticht nicht zuletzt durch ihr Ambiente In den Räumen mit den dreidimensional strukturierten Wänden und Decken kommt man sich – je nach Farbgebung – wie in einer Höhle oder im Inneren eines Vulkans vor. Die Currywurst ist normaler Durchschnitt, die Sauce schön fruchtig. Mit Pommes kostet der Spaß nur 3,70 Euro. Darüber hinaus bietet das Team um Inhaber R. Kalioutsis Pizza vom Steinofen, verschiedene Vorspeisen – darunter Schnecken – sowie diverse Pasta und Fleischgerichte.