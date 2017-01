später lesen Top 10 Rheinland Busch's Backstube, Monheim Teilen

Twittern







Im Februar 2014 eröffnete Bäckermeister Markus Busch seine 31. Filiale in den ehemaligen Räumen des Modehauses Schmitz in der Hoffnung, das Café werde zu einem neuen Treffpunkt in Baumberg werden. Die Hoffnung hat sich erfüllt. Insbesondere die acht Parkplätze vor der Haustüre sind dabei hilfreich, denn gut die Hälfte der Kunden fahren mit dem Auto vor. Für einen Kaffeeklatsch finden Naschmäuler dort eine freundliche und behagliche Atmosphäre vor. Ältere Besucher fühlen sich mutmaßlich in der Ecke rechts vom Eingang am Kamin wohl, wo eine Tapete im klassischen Ornamentikstil, gepolsterte Sessel und Bilder von Alt-Baumberg Gemütlichkeit erzeugen. Die Tischgruppe links des Eingangs mit ihren hellen Ledersesseln und den fröhlichen Bildern soll eher jüngere Leute ansprechen. Der Clou ist die Kinderbackstube, die man für Kindergeburtstage mieten kann (15 Euro pro Person). Ein richtiger Bäcker sticht dann mit bis zu sechs Kindern einen vorgefertigten Teig aus, der anschließend im Ofen hinter der Theke ausgebacken wird. Eingerichtet ist die Backstube mit kleinen Nudelhölzern, Kinderkochmützen und Kinderbüchern zum Thema Backen und einem allerdings nur illuminierten Backofen. An aktuellen Kuchenspezialitäten empfiehlt Bäckermeister Busch Pflaumenkuchen und die Dinkel-Mandarinen-Schnitte. Zum weiteren Angebot gehören Fruchtquarkschnitten, holländische Kirschschnitten, Zitronenrolle und Nusssahneschnitten, sonntags gibt's zudem noch Erdbeer-Omelettes.