später lesen Top 10 Rheinland Buscherhof FOTO: Bettina Zimmermann FOTO: Bettina Zimmermann Teilen

Twittern







1800 Hühner in Bodenhaltung werden am Buscherhof gehalten. Die Eier sind von erstklassiger Qualität. Auch die Kartoffeln sind aus eigenem Anbau. Frische Fleischwaren aus der Landmetzgerei, und frisches Obst und Gemüse von assoziierten Landwirten aus der Region. Zwar hat der Hofladen nur an wenigen Tagen in der Woche geöffnet, doch ein Automat am Rande der Straße ermöglicht den Kauf von Eiern, Kartoffeln und gelegentlich auch saisonaler Ware wie Erdbeeren Tag und Nacht. Zur Saison gibt es Martinsgänse und Weihnachtsgänse und -enten aus Weidehaltung. Frisches Wild, wie Rehrücken, Kaninchen, Hase oder Fasan kann man im Buscherhof vorbestellen. "Mein Mann jagt in unseren eigenen Revieren", sagt Beate Kamerichs. "Mehr Bio geht nicht!"