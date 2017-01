später lesen Top 10 Rheinland Butan, Wuppertal Teilen

Der Butan Club startete im Dezember 1999 in der ehemaligen Fleischfabrik Tielmann in Wuppertal Heckinghausen. Jetzt lassen es hunderte von Partyfans dort krachen. Durch eine nun schon seit acht Jahren andauernde Kooperation mit der Agentur Laboro, veranstaltet das Butan den Rockoko Club, die größte Rockparty im Bergischen Land. Außerdem wurde der Club bereits zweimal zum besten elektronischem Club in NRW gewählt.