Top 10 Rheinland: Café am Markt, Mettmann

Inmitten der historischen Oberstadt gelegen und mit einladendem Fachwerk-Ambiente kann das "Cafe am Markt" punkten. Und sollte der Wettergott gnädig gestimmt sein, lässt es sich wunderbar draußen auf der Terrasse im Schatten der alten Lambertus-Kirche verweilen. Vom Trubel der Innenstadt bekommt man wenig mit, dafür ist man schnell mittendrin im Stadtgespräch. Denn irgendwie trifft man dort immer jemanden, der irgendwas aus dem Städtchen zu erzählen hat. Und wer keine Lust zum Plaudern hat, findet im Zeitungsständer genug Lektüre – was längst nicht mehr in jedem Café selbstverständlich ist.