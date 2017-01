später lesen Top 10 Rheinland Café Bös, Ratingen Teilen

Ob die klassische Bergische Kaffeetafel, das Verwöhnfrühstück, die "Ratinger Kult Currywurst" oder ausgewählte, selbstgemachte Kuchenspezialitäten. Im Café Bös wird traditionell gespeist. In die stilvoll-dezente Einrichtung lädt Gastronom Alexander Bös und steht dabei schon in der dritten Generation für regional-schmackhafte Küche. Seit 1908 verköstigt die Familie bereits auf der Düsseldorfer Straße, 2013 erfolgte die Runderneuerung und die Übergabe an die nächste Bös-Generation.

Bewertung: Belegte Brötchen gibt es für den schnellen Imbiss. Gut-Bürgerliche Küche überzeugt am Mittagstisch (Dienstag bis Samstag von 11.30 bis 14.30 Uhr).