Top 10 Rheinland: Café Coelen

Direkt neben der Mediothek liegt das Literatur-Café Coelen, in dem an manchen Abenden auch Lesungen stattfinden. Vormittags jedoch trifft man sich hier zu einer schnellen Tasse Kaffee oder verabredet sich zum ausgiebigen Frühstücken. Seit dem 1. Oktober hat Ina Coelen in dem Café am Theaterplatz das Sagen. Mit ihrem engagierten Team sorgt sie dafür, dass sich ihre Gäste "wie zu Hause" fühlen.