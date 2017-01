später lesen Top 10 Rheinland Café Comic Ratingen Teilen

Vom Althippie über Studenten von heute bis zu einer eingefleischten Rockmusikergemeinschaft findet sich alles im Biergarten des Café Comic. Rund 60 Sitzplätze laden mitten im Zentrum von Ratingen zum Verweilen ein. Dabei erinnert er mit seinen Obstbäumen und den Sitzbänken aus Baumstämmen an einen kleinen Garten. In der Region ist er ein echter Geheimtipp, ist er doch nicht leicht zu finden, da er sich in einem Hinterhof direkt zwischen Hauptstraße und Busbahnhof befindet. Trotzdem ist es angenehm ruhig dort, weshalb hier besonders in den frühen Abendstunden jeder richtig ist, der einfach mal abschalten will. Die Preise sind moderat: Das Pils kostet 2 Euro, ein Alt 1,30 Euro. Wer donnerstags ein Weizen genießt, ist mit zwei Euro dabei und alle Longdrinkfans sollten freitags vorbeischauen. Denn zwischen 21 und 23 Uhr ist Happy Hour. Und das Café Comic hält noch etwas bereit, das gerade bei Stadtmenschen ohne Garten Gehör finden sollte: Wer im Sommer grillen will, der kann sich Grill samt Kohle ausleihen und im Biergarten losbruzeln. Ein Anruf genügt.