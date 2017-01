später lesen Top 10 Rheinland Café des Art in Moers FOTO: Klaus Dieker FOTO: Klaus Dieker Teilen

Twittern







Das Café des Art ist seit 30 Jahren ein fester Bestandteil der Gastronomie-Szene in Moers. Gäste kommen immer wieder, weil das charmante Café am beschaulichen Hanns-Dieter-Hüsch-Platz modern und übersichtlich ist. Wer Fotos und Jazz mag, erfreut sich vor allem an den Bildern, die an den Wänden hängen. Das Café ist bekannt für seine Snacks, für alle Kaffeesorten und für sein Weinangebot. Gelobt wird die Außenterrasse mit einer wasserdichten Markise.