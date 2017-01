später lesen Top 10 Rheinland Café Gänseblümchen FOTO: Bianca Mokwa FOTO: Bianca Mokwa Teilen

Das Café Gänseblümchen liegt etwas versteckt in einer kleinen Gasse an einer der Gelderner Einkaufsstraßen. An den Markttagen, Dienstag und Donnerstag, wird ein Buffet angeboten. Der selbst gemachte Obstsalat ist besonders lecker. Das Café ist klein und schnuckelig, genau das Richtige, um die Seele baumeln zu lassen. Angeboten wird auch selbst gemachter Kuchen. Wer ein Stück vom leckeren Schokoladenkuchen genascht hat, der hat eine reichhaltige Mahlzeit eingenommen. Für Schokoholics genau das Richtige. Es gibt wechselnde Angebote, zum Beispiel Kuchen nach schwedischen oder auch nach Omas Rezepten.