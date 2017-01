später lesen Top 10 Rheinland Café im Dorf, Haan-Gruiten Teilen

Das historische Dorf Gruiten wird oft als "Perle des niederbergischen Landes" bezeichnet. In einem Ziegelbau findet sich eine gastronomische Perle: Das Café im Dorf gibt es seit mehr als 20 Jahren. Seit 2009 sorgen Gaby Hölter und ihr Team für das Wohl der Gäste. Die können sich aus dem in einem gläsernen Kühlschrank präsentierten Angebot ihr Stück Wunschkuchen – alle sind selbst gebacken – auswählen. Der örtliche Weltladen beliefert das Café mit den Bohnen für die Kaffee-Spezialitäten. An den Wänden des Cafés sind Zeichnungen und Bilder zu bestaunen, die alle paar Monate mit neuen Ausstellungen wechseln. Spielefreunde können regelmäßig an den Kaffeehaus-Tischen Gesellschaftsspiele austesten.