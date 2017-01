später lesen Top 10 Rheinland Café Königsgarten Kleve FOTO: Evers FOTO: Evers Teilen

Die Schwanenburg und die Fußgängerzone der Klever Innenstadt liegen nur wenige Gehminuten vom Königsgarten entfernt, der Bootsverleih ist direkt vor der Haustür. Für einen Wochenend-Ausflug nach Kleve ist der Königsgarten der perfekte Frühstücks-Ausgangspunkt. Am Buffet finden sich nicht nur zehn verschiedene Sorten Brot und Brötchen, sondern so ziemlich alles, was das Frühstücks-Herz begehrt.