Top 10 Rheinland: Café Kornblume

Wer mit seiner Familie am Wochenende trotz des quirligen Nachwuchses gemütlich frühstücken möchte, sollte ins Café Kornblume ins Grüne nach Hüls fahren. Dort lässt sich jeden Samstag, Sonntag und an den Feiertagen von 9 bis 12 Uhr das reichhaltige Frühstücksbuffet genießen. Die Kinder können anschließend draußen an der frischen Landluft toben.