Top 10 Rheinland: Café Kränzchen, Leichlingen

Immer wieder samstags werden in Leichlingen die Geheimnisse der Herstellung des schwarzen Lebenselixiers gelüftet. Dann führt Marion Rößler-Schäfer in ihrem Café Kränzchen Besuchern vor, wie sie edle Kaffees röstet. In einem schmucken Fachwerkhaus unweit des Leichlinger Stadtzentrums versteckt sich ein exquisites Mekka für Kaffee-Liebhaber. Seit rund zwei Jahren produziert die Gastronomin Marion Rößler-Schäfer dort Kaffee-Röstungen "made in Leichlingen". Immer samstags enthüllt sie vor ihre Besuchern die Geheimnisse der Herstellung. Aber das "Café Kränzchen" bietet nicht nur exquisiten Kaffee, sondern auch noch so manchen anderen Gaumenschmaus, der einen Abstecher wert ist. Täglich gibt es hausgemachte Kuchen und Torten. Genießen können Besucher diese Leckerbissen im rustikal-gediegenen Fachwerkambiente oder auf einer kleinen Terrasse.