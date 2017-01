später lesen Top 10 Rheinland Café Kucheneck Teilen

Twittern







Sowohl in Sachen in Größe als auch in der Kategorie Qualität setzt das Kucheneck in Friedrichstadt Maßstäbe. Das in einer alten Tankstelle untergebrachte Café ist so klein, dass man unter Garantie mit seinem Nachbarn ins Gespräch kommt.