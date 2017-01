später lesen Top 10 Rheinland Café la Pieve, Mettmann Teilen

Twittern







Immer wieder verblüfft Ursula Blum damit, was sie in der winzigen Kombüse ihres Cafes in der Oberstadt für Leckereien anbietet. Denn selbstverständlich stehen im Café la Pieve neben vegetarischen und veganen Gerichten jetzt knusprig gebratene Gänsespezialitäten auf der Karte. Ummantelt von Sauce, Herbstgemüse und Klößen wird aus dem schnöden Flattermann so ein Festtagsbraten und sprichwörtlich jeder Tag ein Sonntag. Weil das Lokal nur klein, der Andrang aber groß ist, macht die rechtzeitige Reservierung Sinn.