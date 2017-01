später lesen Top 10 Rheinland Café Nöres, Leverkusen Teilen

Das Café Nöres wurde vor mehr als 80 Jahren gegründet. In zweiter Generation wird es von Dorothee und Jörg Nöres geführt. Gemütlichkeit ist Trumpf in diesem Café gegenüber der Pfarrkiche St. Remigius. Bedienungen in weißen Rüschenschürzen und ein Raum mit Möbeln noch original aus den 1930er Jahren laden nicht nur ältere Besucher ein. Die Atmosphäre hat etwas vom guten alten Familienkaffeetrinken bei Oma. Eine eigene Frühstückskarte, kleine Mittagssnacks und eine reichliche Kuchen- und Tortenauswahl bis hin zu Brötchenvielfalt und Broten sowie selbstgemachten Pralinen werden im Hause hergestellt. Sie sind von gleichbleibender Qualität. Und es wird nicht an Zutaten gespart.