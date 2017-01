später lesen Top 10 Rheinland Café Prinz in Kamp-Lintfort FOTO: Klaus Dieker FOTO: Klaus Dieker Teilen

Mit dem Café Prinz in Kamp-Lintfort hat sich Pächterin Angela Kersten in diesem Sommer einen langgehegten Traum erfüllt. Als sie erfuhr, dass das bisherige Café Madrid schließt, überlegte sie nicht lang. War das Konzept früher spanisch, so ist es jetzt deutsch. Vormittags bietet es Frühstück an. Mittags und abends können Gäste Speisen aus dem benachbarten Restaurant Platon bestellen. Neben Kaffee von Heimbs zapft Angela Kersten auch Bier, Pils von Veltins aus Meschede und Alt von Bolten aus Korschenbroich.